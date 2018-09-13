«Даже не обсуждая»: ЕС продлил санкции

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, сообщила пресс-служба совета ЕС.

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«Совет Евросоюза продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, на дальнейшие шесть месяцев — до 15 марта 2019 года»,— сказано в сообщении. Оценив ситуацию, совет не увидел причин изменять или отменять санкционный режим, указано в пресс-релизе.

Санкции были введены в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлевались на шесть месяцев. Ограничения включают замораживание активов и ограничения на поездки. Сейчас они распространяются на 155 лиц и 44 организации.

В МИДе 3 сентября заявили, что Россия не обратит внимания на продление санкций ЕС.

«Они же принимают их автоматически, даже не обсуждая. Об этом (президент Чехии Милош. — «Газета.Ru») Земан говорил, что санкции принимаются просто: продлить на столько-то. Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьезные потери, не только имиджевые, но и материальные», — сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Безумные антироссийские санкции

Россия развивается своим путем, и нет смысла уделять внимание санкциям, подчеркнул Сыромолотов. К тому же во многих странах проводят дискуссии относительно необходимости отмены санкций против России.

В частности, глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в ограничительных мерах в отношении РФ.

«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы — я имею в виду Россию», — заявил Сальвини в интервью RT.

По его словам, антироссийские санкции приносят Италии убытки и «не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла». Италия потеряла €7 млрд из-за «безумных антироссийских санкций», говорил Сальвини в 2017 году.

«В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством», — утверждал итальянский политик.

Неоднократно высказывались против антироссийских санкций и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и президент Чехии Милош Земан, и глава греческого правительства Алексис Ципрас.

Контрпродуктивные меры

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Санкционный список несколько раз пополнялся. В нем и руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представители ополчения, и российские политики, общественные деятели, юрлица.

В список входят спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, сенатор Елена Мизулина, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Наталья Поклонская, журналист Дмитрий Киселев, бизнесмен Аркадий Ротенберг и глава Крыма Сергей Аксенов. Среди юрлиц — «Морской порт Севастополя», «Алмаз-Антей», «Черноморнефтегаз» и другие.

Помимо персональных действуют с 2014 года и ограничения, наложенные на некоторые сектора российской экономики, а также санкции как реакция на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Действуют они до 31 января и 23 июня 2019 года соответственно.

Секторальные меры были введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Ряду финансовых институтов, крупным энергетическим компания и оборонным фирмам ограничен доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС. Действует эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, частично закрыт доступ к технологиям в сфере добычи нефти.

Санкции по Крыму запрещают европейскому бизнесу иметь какие-либо отношения с полуостровом. Они приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией. Оганичения регулярно продлеваются на год.