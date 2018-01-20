Ямальский СПГ идет до Бостона

Французский танкер Gaselys, везущий российский природный газ из Британии в США, в итоге доставит груз СПГ в регазификационный терминал «Эверетт», расположенный в городе Бостон, штат Массачусетс. Соответствующее заявление сделал официальный представитель французской энергетической компании Engie Дамьен де Гольжак, передает Bloomberg.

Де Гольжак отметил, что Gaselys «продолжит плавание», но дата доставки ямальского СПГ в Соединенные Штаты была изменена — «в частности, из-за погодных условий».

В пятницу, 19 января, танкер изменил курс на 180 градусов, повернув посреди Атлантического океана на восток, и отправился в порт Альхесирас, находящийся в Испании.

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В начале января сообщалось, что танкер Gaselys загрузил СПГ в терминале Isle Grain, расположенном в британском графстве Кент. В Соединенное Королевство сжиженный природный газ был доставлен российским газовозом «Кристоф де Маржери», на который СПГ был, в свою очередь, загружен в терминале Сабетта на полуострове Ямал.

Эта партия добытого в России СПГ стала первым сжиженным газом российского происхождения, отправленным в США. При этом еще на Ямале этот газ был перекуплен малайзийской компанией Petronas, так что о прямой покупке говорить не приходится.

Причина необычной сделки — полярный вихрь на Восточном побережье США и Канады, вызвавший в конце 2017 года небывалое похолодание (к примеру, впервые за много лет замерз Ниагарский водопад), а вместе с этим и резкий скачок потребительских цен на газ. Спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января выросли более чем в два раза до $6,4 за MBTU (потребительская единица газа — «Газета.Ru), а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до «невероятных» значений в $175 за MBTU.

За 1 тысячу кубических метров газа требовали $6,3 тысячи. При этом уже к 8 января цены в Нью-Йорке упали до $12,65 за MBTU, в штатах Новой Англии — до $20,25, но эти уровни все еще остаются достаточно привлекательными для сжиженного природного газа — сейчас даже в Азии на «премиум-рынке» спотовая цена на газ составляет около $11 за MBTU.

Общий уровень запасов природного газа в США упал до минимального с 2009 года показателя. С 1 по 5 января из подземных хранилищ природного газа в Соединенных Штатах было выкачано около 9,5 млрд кубометров газа, что является абсолютным историческим рекордом — вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом США планируют в 2018 году увеличить экспорт американского СПГ в полтора раза в сравнении с прошлым годом — с 1,9 млрд куб. футов (53 млн куб. метров) в сутки до 3 млрд куб футов (83 млн куб. метров).

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что развитие проектов по сжижению природного газа в стране может дополнительно увеличить ВВП на 1,5% к 2035 году.

По словам Новака, мировой спрос на СПГ в период 2016–2035 годов вырастет на 121%, с 250 до 551 млн тонн.

В свою очередь, мощности по сжижению, которые уже строятся или по которым приняты окончательные инвестиционные решения, покроют потребности в газе только до 2024 года.

В конце декабря президент России Владимир Путин дал правительству несколько поручений по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

Правительство РФ должно будет утвердить план реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и строительства осуществляющих транспортировку СПГ танкеров-газовозов.

Помимо этого президент поручил представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Российской Арктике.

Также правительство должно будет рассмотреть вопрос о возможности использования потенциала институтов развития России в целях создания инфраструктуры, необходимой для реализации новых проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

До 10 марта кабинету министров поручили представить предложения по развитию проектов малой генерации электроэнергии в удаленных регионах России с использованием СПГ в качестве топлива.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин, присутствуя при погрузке первой партии СПГ на борт танкера «Кристоф де Маржери», заявил, что «спрос на сжиженный газ нужно активно сформировать и внутри нашей страны».

Российский лидер отметил, что внутренний спрос может быть увеличен за счет поставок газа в отдаленные регионы страны, а также благодаря переводу транспорта на газомоторное топливо, отметив, что последнее является более чистым и экономичным.