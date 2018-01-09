Российской нефтянке подложили свиней

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков сообщил, что Россия до конца января запросит проведение экспертной панели по спору с Евросоюзом из-за поставок свинины.

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«До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В том случае, если этот будет сделано, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Первый иск Евросоюза к России о запрете ввоза в нашу страну живых свиней и свинины был подан в Всемирную торговую организацию еще в апреле 2014 года. Страны ЕС не могли почти три года поставлять свинину в Россию, оспаривают этот запрет и требуют компенсаций в размере €1,39 млрд ежегодно. Сейчас ситуация выглядит следующим образом:

ЕС не требует финансовых компенсаций от РФ в размере €1,39 млрд, но намерен зафиксировать сумму ущерба и потребовать от ВТО права на запрет поставок из России товаров на эту сумму.

«ЕС 3 января подал запрос на созыв панели арбитров ВТО по российскому запрету на экспорт свинины [из ЕС]», — сообщил 8 января источник ТАСС в Еврокомиссии. Главным отличием нынешних слушаний по иску от предыдущих является то, что Брюссель не требует финансовых компенсаций, а намерен легально определить объем возможных ответных ограничений в сфере торговли против РФ.

Запрет политически мотивирован

Источник пояснил, что для этого ЕС выдвинул три основных тезиса.

Во-первых, он предлагает ВТО определить, что российский запрет политически мотивирован, а не связан с санитарными нормами, введенными из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

Во-вторых, Брюссель хочет, чтобы ВТО зафиксировала сумму понесенного европейскими производителями ущерба в €1,39 млрд в год плюс 15% ежегодно.

В-третьих, ЕС намерен получить право введения ответных торговых мер против России для компенсации этих потерь.

«Речь не идет о прямых финансовых компенсациях, мы хотим установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую мы оцениваем в €1,39 млрд в год плюс 15% по всей задолженности, что откроет нам возможность для принятия ответных торговых мер», — заявил источник.

ВТО рассчитывает получить ответ от России до 6 марта.

Свою позицию по иску ЕС обнародовало и Минэкономразвития РФ. Ведомство от лица России заявило, что исковые требования ЕС необоснованны. «Представители РФ выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем», — сообщило ведомство.

В рамках данного спора ЕС просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 млрд евро в год, что по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции, пояснили в МЭР.

Из ВТО не выйдем

Однако оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет, считают в ведомстве, поскольку Российская Федерация полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с рекомендациями ВТО и Россельхознадзор разрешил импорт на территорию РФ «живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС».

Запрет сохраняется только для тех европейских стран, где были зафиксированы вспышки АЧС. Перечень таких административных территорий сформирован на основании информации, предоставленной ЕС.

Более того, и в самом Евросоюзе запрещено перемещение свиноводческих товаров с данных территорий, добавляют в МЭР. Таким образом, у ЕС нет оснований говорить о невыполнении Россией решений ВТО и требовать компенсацию вреда.

Российская сторона пригрозила, что в соответствии с практикой и процедурами ВТО «будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС» и «инициирует третейское разбирательство» по этой проблеме.

Кроме того, Минэкономразвития отреагировало на заявления некоторых российских политиков о возможном выходе Росси из членства в ВТО в случае удовлетворения иска ЕС.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — заявило Минэкономразвития.

Выходом из договора с ВТО пригрозил, в частности, первый зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. По его словам, сам факт введения руководством ЕС санкций против России противоречит принципам международной организации.

В свою очередь, Максим Медведков дал понять, что ожидает «непредвзятого, прозрачного и основанного на правилах и практике ВТО решения».

Политика, а не чума

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорят, что разбирательство будет не простым для России.

«Свиное дело» — достаточно необычное, потому что частично связано с санкциями и ответными мерами России. То есть здесь переплетены экономический спор, что является обычным для ВТО, с политическими решениями — санкциями и контрсанкциями», — говорит директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Эксперт предлагает внимательнее проследить, как развивались события. В начале 2014 года Россия ввела запрет на ввоз свинины и живых свиней из-за обнаружения фактов заражения АЧС в Польше и Литве.

Затем ЕС инициировал спор в ВТО, поскольку посчитал, что «тотальный запрет России на ввоз свинины и продукции из нее из Польши и Литвы является диспропорциональной мерой, поскольку имело место лишь несколько незначительных случаев заражения АЧС диких кабанов близ границ с Белоруссией, что было оперативно локализовано».

В итоге спор завершился в пользу ЕС, но Россия осенью 2017 года расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз не только свинины, но и живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран.

Но реагировать на политические решения не входит в мандат ВТО. Организация не уполномочена урегулировать политически окрашенные претензии. Хотя почти все споры, возникающие между странами, обычно имеют политическую подоплеку.

«Ключевая позиция ЕС по отношению к запрету поставок свинины в Россию заключается в том, что данные ограничения не были связаны с санитарными мерами. ЕС настаивает на политическом характере запрета со стороны России. Фактически в 2014 году были приняты контрсанкции», — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

По его словам, ВТО еще в прошлом году вынесла заключение, что российское эмбарго России не основано на официальных санитарных стандартах Международного бюро эпизоотии по предотвращению африканской чумы свиней (АЧС), поскольку ЕС не нарушал их.

Поэтому разбирательство обещает быть достаточно сложным для России, резюмирует он.

Пострадают все

Не исключено обращение России в ВТО с ответным иском, но аргументация в нем в основном повторяла бы позицию нашей страны в обосновании причин запрета, уже известных ВТО, резюмирует Гойхман.

На политическую подоплеку конфликта обращает внимание и юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.

По ее словам, несмотря на то, что Россельхознадзор снял для свинины запреты ветеринарного характера, действующее российское эмбарго «не смогло создать условия для возобновления торговли». Соответственно, сейчас ЕС хочет добиться введения новых торговых ограничений в отношении РФ.

Речь не идет о взыскании потенциальной выгоды, которую потеряли европейские производители свинины в результате долгого запрета, но говорится о введении «еще более жестких ограничений в отношении поставок российских товаров и услуг на территорию ЕС».

«У России есть все возможности себя защищать, однако на фоне дипломатических разногласий с ЕС и сильно ослабших торговых отношений несложно спрогнозировать, что решение, скорее всего, будет не в пользу России», — считает Анастасия Худякова.

Фактически в грядущих судах со стороны ЕС будет оцениваться вопрос предвзятого отношения российского ведомства в отношении качества свинины. Если получится доказать политическую мотивировку Россельхознадзора, ЕС, по сути, получит возможность ограничить действующий торговый поток из России в ЕС на суммы, эквивалентные потерям европейских фермеров.

Худшее, что может случиться — это распространение спора по поставкам сельхозпродукции на весь товарный поток из России.

«Победа ЕС в этом споре может сказаться на поставках российских не запрещенных товаров и услуг. Это могут быть повышенные ввозные пошлины на любую продукцию, и первыми под удар попадут лидеры российского экспорта — энергоносители, драгметаллы и камни, черная металлургия, медь, древесина, химия, оборудование, удобрение и тому подобное», — не исключает Худякова.

По сути, сейчас процесс на такой стадии, что ответные иски вряд ли как-то разрешат ситуацию, все, что можно было сделать, Россия уже предприняла, поэтому остается ждать решения арбитров, добавляет она. Несмотря на политизированность такого рода разбирательств, ВТО в любом случае вынесет решение в рамках своего торгового мандата, удовлетворив иск полностью или частично, резюмирует Кнобель.

Европейский союз является ведущим торговым партнером России. На долю Европейского Союза в январе-октябре 2017 года приходилось 42,7% внешнеторгового оборота России (в январе-октябре 2016 года — 43,2%).