Забудьте про санкции: Европа предложила России свинью

Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд иск Евросоюза, в котором указывается намерение ежегодно взыскивать с России €1,39 млрд из-за ограничения импорта свинины, сообщает РИА «Новости».

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Требуемая Брюсселем компенсация складывается из общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

Знакомые с ситуацией источники издания Politico утверждают, что арбитражный процесс решит, справедлив ли иск о финансовых претензиях к России. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

В 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела «неправомерный» запрет на импорт свинины из ЕС. Этот шаг стал «тяжелым ударом» для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

«Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла», — указывается в статье американского издания.

В конце декабря 2017 года постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что существует вероятность отмены антироссийских санкций ЕС в 2018 году.

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», — отметил он.

По мнению дипломата, для пересмотра санкционной политики необходимо накопить достаточно «политической воли», сообщает RT.

«Когда политической воли окажется достаточно, чтобы переломить ход событий, предсказать не возьмётся никто. Для того чтобы это произошло скорее раньше, чем позже, мы и работаем», — пояснил постпред.

В октябре прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка продукции, запрещенной к ввозу в Россию. В реестр добавили продукты из США, Канады, ЕС, Украины, Австралии, Норвегии, Албании, Исландии, Черногории и Лихтенштейна.

Запрет касается ввоза живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных) и субпродуктов из крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции).

Помимо этого эмбарго коснулось свиного жира, отделенного от тощего мяса, жира домашней птицы и жира крупного рогатого скота, овец или коз, а также топленого свиного сала.

В августе 2017 года Еврокомиссия опубликовала материалы, в которых говорилось, что многие сектора сельского хозяйства Евросоюза не смогли восстановиться после продовольственного эмбарго, введенного Россией из-за европейских санкций.

Европейские страны наложили на Россию санкции в 2014 году в связи с событиями на Украине. В ответ на это президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против России, действовавших до конца июля 2017 года. Путин 30 июня 2017 года подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

После начала санкционного противостояния европейские фермеры переориентировали свой продовольственных экспорт. Так, по данным Еврокомиссии, в досанкционном 2013-м экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции из ЕС в Россию достигал €12 млрд, а в Китай — около €7 млрд. В 2016-м по статистике оказалось, что в ЕС на экспорт в Китай приходилось уже €11,4 млрд, а на Россию — только €5,6 млрд.

Согласно заключению экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, россияне в среднем теряют по 4,4 тыс. руб. в год от продуктового эмбарго. Вместе с тем, эмбарго хоть и увеличило цены на продукты, но способствовало росту российского АПК. Конкретно для АПК санкционный режим стал стимулом для развития отечественного производства и создал дополнительные возможности для российских производителей.