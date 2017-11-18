Отпустите шофера домой

Lexus. Начало

В 1989 году именно LS стал первым автомобилем компании, построенным на своей собственной платформе (в отличии от ES, который был создан на базе Toyota Camry). Представительский заднеприводный седан вобрал в себя самые передовые решения того времени — начиная с силового агрегата и заканчивая элементами комфорта. Новый 4-литровый 32-клапанный алюминиевый двигатель V8 выдавал мощность 250 л. с. и крутящий момент 353 Нм, трансмиссия — четырехступенчатый автомат с электронным управлением, а шасси использовало независимую, двухрычажную подвеску либо пассивную систему пневмоподвески как опцию.

Реклама

Все это позволяло LS400 разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунд, а максимальная скорость составляла 250 км/ч. По сравнению с конкурентами, BMW 735i (E32) и Mercedes-Benz 420 SE (W126), Lexus имел улучшенную шумоизоляцию, более высокую максимальную скорость, более низкий коэффициент аэродинамического сопротивления и меньшую массу.

Интересно, что и стоил автомобиль дешевле флагманов от немецких производителей, чем вызвал их недовольство. Дошло даже до того, что японской компании было предъявлено обвинение в демпинге от одного из конкурентов.

28 лет спустя

Полноприводный Lexus LS 500 пятого поколения, появившийся спустя почти три десятка лет после выхода первой модели, обзавелся 10-ступенчатой коробкой передач и 3,5-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, который развивает мощность в 421 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 600 Нм.

До 100 км/ч жвухтонный седан способен разогнаться всего за 4,5 секунды — почти как спорткар.

LS построен на новой платформе GA–L. Она дебютировала на купе LC 500 и теперь, имея удлиненную колесную базу, легла в основу флагманского седана.

Lexus

Дизайн представительского седана теперь стал более смелым и уникальным. Если в прошлых поколениях всегда можно было уловить некое сходство с Mercedes-Benz, то новый LS — абсолютно самобытный автомобиль, выполненный в исключительно японском стиле.

Обтекаемый и стремительный силуэт, огромная радиаторная решетка, передняя светотехника с зигзагообразными полосками ходовых огней, массивные жерла передних воздухозаборников, вытянутая до заднего колеса оконная линия и элегантные патрубки выхлопной системы — такой автомобиль явно не сможет затеряться в потоке машин.

Радиаторная решетка смотрится очень эффектно, но вот номерной знак прямо по центру омрачает всю картину. Хочется его сразу скрутить и положить в багажник, чтобы не портил вид.

Новый LS ниже, длиннее и шире предшественника. Габариты автомобиля составляют внушительные 5235 мм в длину, 1900 мм в ширину, 1450 мм в высоту, с 3125 мм колесной базы.

В царстве комфорта

Отделка интерьера LS выполнена на уровне — качественная кожа, идеальные линии прострочки, вставки из дерева благородных пород. Внутреннее убранство салона напоминает люксовый номер пятизвездочного отеля — к услугам пассажиров: два дисплея в спинках передних кресел,массаж, бесчисленное множество динамиков и даже традиционный для Lexus климат-консьерж. На плечи этого виртуального персонажа ложатся такие обязанности, как отслеживание температуры за бортом и в салоне, регулировка обогрева или вентиляции сидений, а также активация подогрева руля.

Более того, система кондиционирования оснащена ионизатором воздуха Nanoe, который не только очищает воздух от пыли и бактерий, но и, как утверждают в компании, увлажняет кожу и волосы всех находящихся в салоне в людей. Другими словами, из автомобиля вы выходите уже совсем другим человеком.

Lexus

Все кресла в LS оснащены обогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для удобства посадки и высадки при разблокировке замков пневмоподвеска автоматически приподнимает кузов.

В компании очень щепетильно подходят к выбору кожи для отделки интерьера и утверждают, что лишь 3% из рассмотренных материалов в итоге отправляют на производство.

Благодаря системе активного шумоподавления в салоне можно разговаривать шепотом, а внешние шумы внутри практически не слышны. При желании автомобиль можно превратить в кинотеатр на колесах — в салоне предусмотрена установка проекционного монитора на 24 дюйма.

Но вот большой компанией в автомобиле прокатиться не удастся — внутрь могут сесть только три пассажира. Заднего дивана нет, вместо него установлены два раздельных кресла. Зато правое заднее сидение можно практически превратить в кровать, правда, полностью горизонтально (как, например, в новом S-Class) его разложить не получится.

Город в стиле «диско»

Тест-драйв нового Lexus LS проходил в Сан-Франциско и его окрестностях. Теплый ветер, солнце и бриз Тихого океана — практический рай на земле! И это в середине осени, когда в Москве уже успел выпасть первый снег, а солнце не выглядывало несколько недель.

Но даже несмотря на это, из салона LS не хотелось вылезать даже при такой погоде.

Lexus

Если обычно в премиальном седане особое внимание в салоне уделяется заднему пассажиру, то в Lexus к этому вопросу подошли иначе. В компании особо подчеркивают, что LS — это автомобиль не только для пассажира, но и для водителя. Владелец седана всегда может отпустить водителя пораньше домой, взять с собой чашечку кофе и сесть за руль сам, получая удовольствие от вождения.

Плавно выезжаем с парковки, минуем несколько кварталов и попадаем на прямую, с которой открывается вид на Golden Gate — знаменитый мост «Золотые ворота». В салоне невероятно тихо, и лишь легкое шипение кондиционера нарушает абсолютный покой.

Сидя за рулем, довольно быстро привыкаешь к основным системам управления различными функциями, правда, тачпадом, который расположен на центральной консоли, не очень удобно пользоваться, когда автомобиль находится в движении, но приноровиться можно.

Близкое к идеальному поведение на дороге и комфорт не в последнюю очередь заслуга новой архитектуры машины с низким центром тяжести и равной развесовкой по осям.

Находясь за рулем, скорость совершенно не ощущается, если бы не спидометр, то связь с реальностью была бы утеряна окончательно.

Пейзажи за окном сменяются, дорогая из прямой превращается в змейку, а солнце нагревает кузов седана. Но салон LS — оазис спокойствия, находясь внутри, не замечаешь никаких как климатических, так и пространственных изменений.

Благодаря пневматической подвеске и электрическим стабилизаторам поперечной устойчивости (Adaptive Variable Suspension), LS практически не кренится, несмотря на угол поворота.

А вот функция автоматического экстренного торможения, которая может обнаруживать пешеходов, к сожалению не будет работать на территории России.

Lexus

По официальным данным, средний расход топлива в смешанном цикле у LS 500 составляет 9,9 литров на 100 км. Во время тест-драйва он отличался не сильно и показывал 11,3 литра.

Подводя итоги

Новый LS получился очень хорошим автомобилем и безусловно займет почетное место среди седанов премиум-класса. Оригинальный дизайн, мощный двигатель, близкий к идеалу салон и отличные ходовые характеристики — хорошая заявка на успех.

Единственная серьезная проблема нового LS в том, что он появился слишком поздно и уже не может, как на заре своего появления, превзойти конкурентов по большинству параметров. Но автомобиль получился до того красивый, что его недостатки меркнут, стоит увидеть Lexus живьем и посидеть внутри — а это тоже важно.

Lexus LS должен появится у дилеров в конце 2017 года. Цены на модель в России пока не объявлены, но как заявляют в компании, они не будут сильно отличаться от основных конкурентов.