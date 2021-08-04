13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве. Среди них три ребенка и беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением и протаранил грузовик «КамАЗ». В результате ДТП у автобуса выбиты стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.
Пассажирский автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в нем находилось более 30 человек. В настоящее время движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра города. Помощь пострадавшим оказывали прямо на обочине, а для госпитализации задействовали санитарный вертолет.
13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
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