На российско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков

На российско-украинской границе в пункте пропуска «Новые Юрковичи» на территории Брянской области образовался затор из грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба Брянской таможни.

Очередь на выезд из России выросла до 76 грузовиков.

Увеличение количества транспортных средств произошло в связи с ростом потока транспортных средств и резким снижением пропускной способности украинского пункта пропуска «Сеньковка», отметили в пресс-службе таможни.

Там порекомендовали перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.

В середине августа Брянская таможня также сообщала об увеличении транспортного потока на участке российско-украинской границы из-за перераспределения транспортного потока. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ряд пунктов были закрыты. Таможенники порекомендовали предварительно заполнять пассажирскую таможенную декларацию, чтобы избежать задержек.

Ранее сообщалось о скоплении более 2700 грузовиков на пунктах пограничного контроля на границе Белоруссии со странами Европейского союза.