Нарышкин заявил о набирающем обороты дезертирстве в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, часть военных деморализована. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Украинская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Часть военнослужащих Украины деморализована, набирает силу такое явление, как дезертирство», — сказал он.

По его словам, в отличие от ВСУ российская армия продолжает наступать и каждую неделю освобождает несколько населенных пунктов.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч и продолжает расти.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее Генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.