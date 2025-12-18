Россия хочет, чтобы на Украину вернулась нормальная жизнь. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Народу Украины нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы и понять, что самая эффективная гарантия обеспечения безопасности для Украины — это возвращение к добрососедским отношениям с Россией», — сказал глава СВР.

Нарышкин добавил, что Украина вернется к нормальной жизни, если примет подобный шаг. По его словам, Россия очень хочет такого развития событий.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их прекратить. Глава государства напомнил о событиях в республике после 2014 года. Он подчеркнул, что конфликт был развязан деструктивными силами в Киеве при поддержке западных стран. По его словам, конфликт был развязан Западом.

Ранее в России анонсировали переход к «самому жесткому варианту» СВО.