В Чебоксарах пьяный пациент напал на сотрудников скорой помощи

В Чебоксарах мужчина угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело против 35-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом сотруднице скорой помощи. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Местная жительница вызвала скорую помощь, потому что ее сожитель слишком много выпил и ему стало плохо. Прибывшая бригада оказала пациенту необходимую помощь. Как только мужчина почувствовал себя лучше, он схватил нож и стал угрожать 39-летнему фельдшеру.

Испуганные медики были вынуждены спасаться: часть бригады забаррикадировалась на балконе, а одна из сотрудниц выбежала в подъезд и вызвала полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пьяный пациент разбил губу фельдшеру скорой помощи. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место по сигналу тревоги из машины скорой помощи. Агрессора доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем отвезли в полицию.

Ранее в Приморье поймали мужчину, порезавшего ножом фельдшера скорой помощи.

