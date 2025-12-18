Жительницу Уфы арестовали за попавшее на видео избиение сына в подъезде

Пьяная женщина избила сына в подъезде общежития в Уфе и поплатилась

В Уфе арестовали женщину, которая избила сына в подъезде из-за упавшего пива. Об этом стало известно «Башинформу».

Видеозапись, на которой женщина агрессивно ведет себя по отношению к ребенку, применяя к нему физическое насилие и используя нецензурную лексику, появилась недавно в социальных сетях.

Ролик изучили сотрудники полиции и установили личность женщины. Ею оказалась 34-летняя местная жительница, снимающая вместе с сыном 2019 года рождения комнату в общежитии на улице Транспортной.

В разговоре с правоохранителями уфимка рассказала, что в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она раскаялась и пообещала, что впредь такого не повторится. В итоге ее привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

СУ СК по республике возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщине грозит лишение свободы.

