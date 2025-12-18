На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в кино

В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино
true
true
true
close
Gladskikh Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести штрафы для владельцев сервисов за распространение фильмов с дискредитацией традиционных ценностей. Документ разместили в думской электронной базе.

Согласно инициативе, в России предлагается ввести административную ответственность за нарушение запрета на распространение фильмов, содержащих дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей или пропаганду их отрицания.

При выявлении нарушения владельцам сервисов и социальных сетей грозят штрафы. Для граждан размер санкции составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, а для юридических — до 1 миллиона рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то штраф составит до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов для юридических лиц.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам с материалами, дискредитирующими традиционные ценности, что также затрагивает владельцев онлайн-сервисов и социальных сетей, обязанных не допускать распространение таких произведений.

Ранее москвичка репостнула мультфильм с Дональдом Даком и пошла под суд.

