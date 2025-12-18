Барщевский назвал причину ухода с должности полпреда правительства в КС

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский объяснил, что покидает должность из-за достижения предельного возраста госслужащего. Его слова приводит ТАСС.

»[Решение об уходе] связано с тем, что по закону предельный возраст госслужащего — 70 лет. Мне 27 декабря должно исполниться 70 лет, поэтому с 26 декабря я ухожу в отставку», — заявил он.

Барщевский подчеркнул, что четверть века проработал на этой должности и поставил рекорд. В беседе с журналистами он опроверг версию, что его уход связан с тем, что адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова состоит в коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры».

Мужчина объяснил, что подобное предположение является «полным бредом», поскольку решение об отставке было принято давно и непосредственного отношения к деятельности коллегии он не имеет, поскольку она лишь носит его имя. Он рассказал, что после ухода с должности хочет вернуться к адвокатской деятельности, а также продолжит заниматься театром «Неформат» в Москве.

О своем решении он сообщил 18 декабря. В ходе выступления на заседании он признался, что был согласен не со всеми решениями КС, но по всем определяющим жизнь страны делам его позиция совпадала. Барщевский добавил, что сожалеет о прекращении практики публикации особого мнения судей, поскольку они служили колоссальной основой для юридической науки.

