Международные резервы России за неделю сократились на $0,5 млрд

ЦБ: объем международных резервов РФ на 12 декабря составил $741 млрд
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы России с 5 по 12 декабря уменьшились на $500 млн — до $741 млрд. Об этом сообщает Центробанк.

«Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 12 декабря 2025 года составил 741 млрд долларов США», — сказано в сообщении регулятора.

По данным Банка России, 5 декабря они были равны $741,5 млрд, а еще неделей ранее — $733,4 млрд.

При этом год назад, 13 декабря 2024-го, международные резервы России составляли $618,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в Международном валютном фонде. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком РФ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее стала известна дата заседания по иску ЦБ РФ к Euroclear.

