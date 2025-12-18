На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жирный сыр в рационе связали со снижением риска деменции

Neurology: чеддер, бри или гауда в рационе могут снижать риск деменции
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление жирных сортов сыра и сливок связано со снижением риска развития деменции. Это показало долгосрочное исследование ученых из Лундского университета в Швеции совместно с коллегами из Китая. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные почти 28 тысяч жителей Швеции, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем 25 лет. За этот период деменция была диагностирована более чем у трех тысяч участников. Анализ показал: ежедневное употребление 50 и более грамм жирного сыра — например чеддера, бри или гауды, — коррелировало со снижением общего риска деменции на 13%. Для сосудистой деменции снижение вероятности достигало 29%.

Похожая, но менее выраженная связь была выявлена и у участников, которые регулярно включали в рацион жирные сливки. В то же время молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, а также обезжиренные версии сыра и сливок не демонстрировали статистически значимой связи с риском заболевания.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о доказанном защитном эффекте, а об устойчивой статистической ассоциации. Полученные данные не являются рекомендацией увеличивать потребление жирных молочных продуктов, однако они ставят под сомнение универсальное представление об их вреде.

Ранее была найдена точная причина возникновения болезни Альцгеймера.

