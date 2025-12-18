Жирный сыр в рационе связали со снижением риска деменции

Регулярное употребление жирных сортов сыра и сливок связано со снижением риска развития деменции. Это показало долгосрочное исследование ученых из Лундского университета в Швеции совместно с коллегами из Китая. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные почти 28 тысяч жителей Швеции, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем 25 лет. За этот период деменция была диагностирована более чем у трех тысяч участников. Анализ показал: ежедневное употребление 50 и более грамм жирного сыра — например чеддера, бри или гауды, — коррелировало со снижением общего риска деменции на 13%. Для сосудистой деменции снижение вероятности достигало 29%.

Похожая, но менее выраженная связь была выявлена и у участников, которые регулярно включали в рацион жирные сливки. В то же время молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, а также обезжиренные версии сыра и сливок не демонстрировали статистически значимой связи с риском заболевания.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о доказанном защитном эффекте, а об устойчивой статистической ассоциации. Полученные данные не являются рекомендацией увеличивать потребление жирных молочных продуктов, однако они ставят под сомнение универсальное представление об их вреде.

