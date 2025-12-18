На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветврач объяснил, можно ли зимой наливать воду питомцу из-под крана

Ветврач Шеляков: воду для питомца нужно пропускать хотя бы через простой фильтр
Shutterstock

Зимой многие владельцы питомцев задумываются, можно ли наливать животным воду прямо из-под крана, особенно после сильных морозов. На самом деле очистительные сооружения в крупных городах работают достаточно эффективно: жидкость, которая приходит в наши квартиры, в целом безопасна и пригодна для питья. Но есть важные нюансы, о которых стоит помнить в холодное время года. О них «Газете.Ru» рассказал Михаил Шеляков, ветеринарный врач и приглашенный эксперт бренда Triol.

«Проблема чаще всего не в самой воде, а в пути, который она проходит до миски. От очистных сооружений до квартиры — это километры труб, и большинство из них все еще металлические. Внутри таких труб с годами накапливаются ржавчина и мелкие частицы металла. Именно они могут придавать жидкости мутность или неприятный привкус. Это особенно актуально зимой для жильцов частных домов, когда вода может подмерзать», — объяснил эксперт.

Отдельно стоит сказать о талой воде, поступающей в природные источники во время весеннего паводка.

«Снег в наших широтах лежит по несколько месяцев, и все это время он накапливает в себе биологические отходы, тяжелые металлы, сажу, нефтепродукты — фактически целый химический коктейль. Когда он тает, все это неизбежно попадает в почву, а затем — в систему водоснабжения. Современные фильтровальные станции хорошо справляются с этой нагрузкой, и качество воды весной лишь немного отличается от обычного, но полностью исключить влияние талых загрязнений невозможно», — сказал ветврач.

Именно поэтому зимой и ранней весной особенно важно пропускать воду хотя бы через простой бытовой фильтр. Это не прихоть и не страховка «на всякий случай», а способ убрать механические примеси, мелкие загрязнения и возможные остаточные биологические частицы, которые могли попасть в воду из старых труб.

«При этом предлагать питомцу кипяченую воду не стоит — она имеет не самые лучшие свойства. Чистая вода — это залог здоровья питомца, качество питья напрямую отражается на их самочувствии», — резюмировал Шеляков.

Ранее россиян предупредили о самых опасных для животных новогодних угощениях.

