Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы

Новая эпоха расцвета российско-африканской дружбы уже наступила, стороны наметили направления партнерства на ближайшие годы. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для африканских СМИ, передает РИА Новости.

«Россия никогда не рассматривала Африку как сырьевую базу — своих природных богатств у нас достаточно», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что основные направления сотрудничества сторон обозначены в плане действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023-2026 годы.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция состоится 19 — 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.