Лукашенко охарактеризовал отношения с США как диалог «сильного с сильным»

Белоруссия выстраивает конструктивные отношения с США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания, передает РИА Новости.

«Нет ничего плохого, что имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством Соединенных Штатов Америки — это один из главнейших центров силы», — заявил он.

По словам Лукашенко, порой этот разговор «жесткий и упорный», но это переговоры «сильного с сильным». Он подчеркнул, что уважение и авторитет страны не ставятся под сомнение, поскольку Белоруссия твердо стоит на своих позициях.

До этого белорусский лидер заявил, что всегда приветствовал приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Лукашенко, извинившись за «некую скромность», сказал, что был единственным главой государства, который не только «болел» за Трампа, когда тот выдвинул свою кандидатуру в президенты США, но и открыто об этом говорил.

16 декабря президент Белоруссии заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести разговор со своим американским коллегой. В частности, будут обсуждаться события вокруг Венесуэлы. Лукашенко пообещал, что скажет президенту США об этой латиноамериканской стране «много чего интересного».

Ранее Лукашенко отправил подарки Трампу и его супруге.