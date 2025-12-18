На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин исполнил желание ребенка из ХМАО и пообщался с ним

Песков: Путин исполнил новогоднее желание мальчика из ХМАО и поговорил с ним
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел поработать сотрудником Госавтоинспекции, а потом поговорил с ним по телефону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства в период подготовки к ежегодной пресс-конференции и Прямой линии выделил время для того, чтобы позвонить ребенку, оставившему свое пожелание на «Елке желаний».

«Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И, когда он был в этом здании, президент ему и позвонил», — сказал Песков.

Известно, что отца мальчика Ростислава Рясного не стало осенью прошлого года под Бахмутом в результате атаки беспилотника.

Российский президент спросил ребенка о впечатлениях от роли сотрудника ДПС и пожелал всего наилучшего.

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» глава государства принял участие в акции «Елка желаний». За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами