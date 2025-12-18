Путин исполнил желание ребенка из ХМАО и пообщался с ним

Песков: Путин исполнил новогоднее желание мальчика из ХМАО и поговорил с ним

Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел поработать сотрудником Госавтоинспекции, а потом поговорил с ним по телефону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства в период подготовки к ежегодной пресс-конференции и Прямой линии выделил время для того, чтобы позвонить ребенку, оставившему свое пожелание на «Елке желаний».

«Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И, когда он был в этом здании, президент ему и позвонил», — сказал Песков.

Известно, что отца мальчика Ростислава Рясного не стало осенью прошлого года под Бахмутом в результате атаки беспилотника.

Российский президент спросил ребенка о впечатлениях от роли сотрудника ДПС и пожелал всего наилучшего.

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» глава государства принял участие в акции «Елка желаний». За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.