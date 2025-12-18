Почти 700 жителей Запорожской области остаются без электричества

Балицкий: в Каменско-Днепровском округе без электричества остаются 699 абонентов

В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области восстановлено электроснабжение 1364 абонентов. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются 699 абонентов села Великая Знаменка. Рассчитываем, что восстановительные работы в ближайшее время будут завершены», — написал он.

Работы осложняются постоянными провокациями со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Балицкий.

Накануне без электричества оставались 1937 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа.

14 декабря сообщалось, что в результате удара ВСУ по электросетевой инфраструктуре без света остались 29 тыс. граждан.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую АЭС.