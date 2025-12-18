Лукашенко заявил о попытке оппозиции сдать экономический суверенитет республики

Оппозиция хочет сдачи экономического суверенитета республики под внешним управлением. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщает агентство БелТА.

По его словам, именно так можно назвать обнародованный недавно план оппозиции по «возрождению белорусской экономики».

«По сути, это сдача суверенитета Беларуси и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось. Все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки. Поэтому мы, сжав зубы, всегда боролись за сохранение своих производств и промышленной основы развития республики», — сказал президент Белоруссии.

До этого Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом, отметив, что не хочет перекладывать накопившиеся проблемы на будущие поколения.

По мнению политика, каждое поколение должно заниматься своими проблемами. А ему хотелось бы наладить отношения Минска и Вашингтона и решить разногласия, которые возникли после антиправительственных протестов в республике в 2020 году.

Ранее Лукашенко охарактеризовал отношения с США как диалог «сильного с сильным».