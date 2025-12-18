На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец и сын установили мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича

UPI: в США отец и сын собрали сэндвич за 36,5 секунды, установив рекорд
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Известный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Дэвид Раш вновь пополнил свою коллекцию достижений — на этот раз в паре со своим девятилетним сыном Джереми. Вместе они установили мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича в команде из двух человек с ограничениями: один участник с завязанными глазами, второй — без использования рук, пишет UPI.

По условиям рекорда Раш надел повязку на глаза, а Джереми словесно направлял его, не прикасаясь к ингредиентам.

«Он стал моими глазами, точно показывая, где все находится и как двигаться», — написал Раш в соцсетях.

Дуэту удалось собрать сэндвич с ветчиной, сыром, маслом и помидорами за 36,5 секунды, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, который составлял 40,17 секунды.

Для Джереми это стало первым официально зарегистрированным рекордом Гиннесса, хотя опыт участия в подобных достижениях у него уже был. По словам Раша, когда сыну было пять лет, они вместе тренировались и установили рекорд по самому быстрому толканию детской коляски на дистанции 10 метров. Однако тогда рекорд был оформлен на одного человека, и имя ребенка в сертификат не внесли.

«На этот раз все по-настоящему официально», — отметил Раш, подчеркнув вклад сына в общее достижение.

Ранее немец рассказал, что собрал рекордную коллекцию снежных шаров.

