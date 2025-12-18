На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актриса Мила Ершова призналась в любви Гоше Куценко после съемок «Колобка»

Актриса Мила Ершова заявила, что у нее с Гошей Куценко давно большая любовь
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мила Ершова призналась в беседе с «Газетой.Ru», что у нее давно большая любовь с Гошей Куценко. Они вместе снялись уже в двух кинопроектах.

Мила Ершова рассказала на Comic Con Игромир, что с Куценко ей комфортно и в работе, и в жизни. Сначала они встретились на съемках сериала «Встать на ноги», а затем вместе сыграли в фильме «Последний богатырь. Колобок».

«У меня было несколько смен с Гошей Куценко. Гошу я обожаю: мы вместе снимались в сериале «Встать на ноги», и у нас с ним уже давно большая любовь. Он тоже в каком-то смысле как Дима Журавлев: легкий, с кучей историй, постоянно с приколами. С Гошей было супер», — поделилась Ершова.

Также актриса выделила Дмитрия Журавлева. В фильме про сказочного персонажа Колобка большинство ее сцен были именно с ведущим «Натальной карты».

«Если честно, партнеров у меня было не так много: Дима Журавлев — основной, процентов 99. И с Димой у нас все было очень легко, очень классно. Мы и сейчас в хороших отношениях, общаемся», — рассказала Мила Ершова.

Ранее Гоша Куценко рассказал о сложности съемок «Колобка».

