В МИД заявили о планах «коалиции желающих» по оккупации Украины

Захарова: коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Так называемая «коалиция желающих» разрабатывает сценарии, направленные на оккупацию Украины, вместо того чтобы сконцентрировать усилия на дипломатическом урегулировании кризиса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске вариантов урегулирования кризиса <...> входящие в эту коалицию страны по сути разрабатывают планы по оккупации Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Также в МИД подчеркнули, что размещение западных военных контингентов на украинской территории неприемлемо для России.

«Подобного рода псевдомиротворцы станут законными целями для вооруженных сил Российской Федерации», — отметила дипломат.

По словам бывшего лидера запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский, действуя совместно с так называемой «коалицией желающих», предпринимает действия, препятствующие достижению мира на территории Украины.

Ранее Песков ответил на планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине.

