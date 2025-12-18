На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек РФС принял участие в заседании ФИФА

Генсек РФС заявил, что в ФИФА заинтересованы в сотрудничестве с Россией
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов принял участие в работе комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе, сообщает пресс-служба РФС.

«РФС выстроены стабильные рабочие отношения как с большинством национальных ассоциаций, так и с руководством ФИФА. В Катаре мы в очередной раз убедились в заинтересованности коллег в сотрудничестве», — отметил Митрофанов.

По итогам пленарного заседания Совет ФИФА одобрил запуск новых международных соревнований в формате фестивалей для футболистов не старше 15 лет. Их проведение запланировано на 2026 год с участием всех 211 национальных ассоциаций — членов организации. Матчи будут проходить на площадках уменьшенного размера и с сокращенной продолжительностью игрового времени.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее украинский комментатор весь матч коверкал фамилию Сафонова во время матча за Межконтинентальный кубок.

