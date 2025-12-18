Захарова заявила об отсутствии данных о встрече делегаций Украины и США

Захарова: у России нет информации о возможной встрече делегаций Украины и США

Российское министерство иностранных дел предоставит данные о ходе переговоров между Украиной и Соединенными Штатами, как только такая информация станет доступной и будет готова к публикации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Если у нас появится информация на этот счет, которой мы готовы будем поделиться <...> обязательно так и сделаем», — подчеркнула Захарова, добавив, что на данный момент не располагает какими-либо дополнительными сведениями.

Согласно публикации американской газеты The New York Times от 17 декабря, во время встреч в Берлине представители США и Евросоюза достигли договоренности с украинскими властями по двум документам, регламентирующим гарантии безопасности для Киева. Эти документы предусматривают укрепление вооруженных сил Украины и, в качестве меры сдерживания, размещение европейских войск на территории республики.

Ранее Зеленский анонсировал продолжение переговоров между Украиной и США.