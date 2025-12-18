На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила об отсутствии данных о встрече делегаций Украины и США

Захарова: у России нет информации о возможной встрече делегаций Украины и США
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российское министерство иностранных дел предоставит данные о ходе переговоров между Украиной и Соединенными Штатами, как только такая информация станет доступной и будет готова к публикации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Если у нас появится информация на этот счет, которой мы готовы будем поделиться <...> обязательно так и сделаем», — подчеркнула Захарова, добавив, что на данный момент не располагает какими-либо дополнительными сведениями.

Согласно публикации американской газеты The New York Times от 17 декабря, во время встреч в Берлине представители США и Евросоюза достигли договоренности с украинскими властями по двум документам, регламентирующим гарантии безопасности для Киева. Эти документы предусматривают укрепление вооруженных сил Украины и, в качестве меры сдерживания, размещение европейских войск на территории республики.

Ранее Зеленский анонсировал продолжение переговоров между Украиной и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами