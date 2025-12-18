На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских чиновников освободили от ежегодного декларирования доходов

В России приняли законы об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников
Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы одобрили во втором и заключительном чтениях пакет законопроектов, меняющих систему декларирования доходов для госслужащих и законодателей. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Предлагается отказаться от ежегодной подачи деклараций в пользу системы постоянного автоматизированного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. Декларации будут требоваться только в случаях возникновения определенных оснований для проверки.

Законопроект разработан группой депутатов и сенаторов под руководством Василия Пискарева, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Поправки вносятся в законы «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также в законодательные акты, определяющие статус отдельных категорий лиц и правовые основы государственной службы различных видов. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на государственную службу, приеме на работу в отдельные организации и назначении на государственные или муниципальные должности.

Кроме того, декларации будут необходимы при переводе госслужащего из одного органа власти в другую структуру или при включении его в федеральный кадровый резерв. Обязательное декларирование остается в силе при совершении сделок, сумма которых превышает совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года. При этом вводится законодательное требование к антикоррупционным подразделениям по проведению обязательного анализа всех предоставляемых сведений о доходах и расходах.

Ранее в ГД предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются.

