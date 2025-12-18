На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине пожаловались на увеличение дальности полета ракет «Искандер-М»

Российскую баллистическую ракету «Искандер-М» запустили на рекордное расстояние
Российскую баллистическую ракету оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» запустили на рекордное расстояние. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские каналы.

По данным украинской стороны, новый снаряд способен преодолеть расстояние в 900–1000 километров. Подобных результатов удалось достичь благодаря увеличению объема твердого топлива и снижению массы боевой части. Помимо этого, ракета может маневрировать на всей траектории полета.

Украинские каналы заявили, что во время первого запуска новой ракеты снаряд пролетел около 800 километров.

Базовая ракета ОТРК 9М723 способна поражать цели на расстоянии около 500 километров. Масса боевой части снаряда составляет 480 килограммов.

В ноябре американский журнал National Interest сообщил, что ряд новшеств позволил российским ОТРК «Искандер-М» значительно снизить эффективность работы систем противовоздушной обороны Patriot на Украине. В статье подчеркивается, что новые ракеты используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей и существенно снижают надежность их работы.

Ранее появилось видео последствий удара «Искандера» по плацу с военными ВСУ.

СВО: последние новости
