В России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

В России в воскресенье, 22 августа, вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.

До этого, для получения обязательного страхования автогражданской ответственности владельцы автомобиля должны были провести государственный техосмотр своей машины.

Приобретать полисы ОСАГО без техосмотра можно будет с 29 августа.

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», — рассказали в Банке России.

Кроме того, в МВД предложили также снизить стоимость полиса. Также предлагается снизить ставки транспортного налога за добровольное прохождения техосмотра.

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