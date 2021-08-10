В России начнут следить за усталостью автомобилистов

В России водителей, которые засыпают за рулем такси, автобусов и грузовиков, станут контролировать при помощи специальной системы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект, разработанный Минтрансом России.

Данная система позволит определять степень усталости человека, находящегося за рулем, по зрачку или частоте пульса.

В настоящий момент в рамках ПДД автомобилисту нельзя находиться за рулем в течение суток больше 10 часов. Однако в рамках поправок ведомство намерено прописать не более 10-12 часов в том случае, если в кабине транспортного средства будет присутствовать данная система.

«Очень позитивный момент в том, что законодательная база для введения новых технологий строится на данных статистики», — уточнил исполнительный директор группы КСОР (разработчик системы «Антисон») Андрей Белоусов.

Поставить устройство для определения усталости выйдет от 25 до 80 тыс. рублей. Предполагается, что ущерб от аварий, с внедрением системы, сократится примерно на 350–530 млрд. рублей в год.

Как рассчитывают в Минтрансе, поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Соответствующая норма затронет около четырех миллионов российских водителей.

Ранее сообщалось, что стандарт «карт спасения» для всех авто может появиться в России.