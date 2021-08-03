В МВД опровергли увеличение штрафов за пользование телефоном за рулем

В МВД опровергли информацию об увеличении штрафов за использование телефона за рулем без удерживающих устройств или гарнитуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

На данный момент, штраф за это нарушение составляет 1 500 рублей. Нарушением, согласно статье 12.36.1. КоАП, считается ситуация, при которой водитель во время движения транспортного средства пользуется телефоном, используя руки.

Ранее стало известно, что в российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем.

Такая система сейчас работает только в Москве. Отмечается, что по согласованию с властями других субъектов РФ в будущем данная система будет распространена по всей территории страны. Препятствий для этого нет, отметили в МВД.

В Москве благодаря этой системе с начала 2021 года сотрудники полиции выписали по камерам почти 56 тыс. штрафов за вышеперечисленные правонарушения.