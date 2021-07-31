Водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав

Данные о состоянии здоровья водителя будут автоматически передаваться в Министерство здравоохранения РФ и если врачи обнаружат у автомобилиста серьезные заболевания, несовместимые с управлением машины, то его временно лишат прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Если во время планового медосмотра у водителя будет обнаружено заболевание, которое является противопоказанием для вождения, то его направят на внеочередное медосвидетельствование и действие водительских прав с этого момента будет автоматически приостановлено.

Однако если диагноз не подтвердится и врач предоставит соответствующее электронное заключение, то ГИБДД восстановит действие водительских прав. В случае обнаружения ограничивающих противопоказаний к вождению, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с соответствующей отметкой. В случае, если состояние здоровье совсем не позволяет водить машину, то права аннулируют.

Список болезней, при которых запрещается управлять автомобилем, регулируется постановлением правительства № 1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний. Нововведения вступят в силу в марте 2022 года.

Ранее МВД России решило перенести на 2022 год запуск онлайн-базы, которая позволяет агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.