В МВД заявили, что водителей пока не штрафуют по камерам за опасное вождение

На сегодняшний день дорожные камеры не выявляют водителей и не штрафуют их за опасную езду или несоблюдение безопасной дистанции во время движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что согласно действующему российскому законодательству за опасное вождение не предусмотрено административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что дорожные камеры в России научатся фиксировать опасное поведение на дорогах. Система будет видеть, что автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. По словам разработчиков, заказ на данное программное оборудование им поступил от ряда регионов.

Пока это программное обеспечение находится в стадии разработки, сейчас производители сосредоточены на запуске камер, фиксирующих негорящие габаритные огни и фары ближнего света.