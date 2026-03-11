В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и президента Ирана

Песков: встреча Путина с Пезешкианом сейчас вряд ли возможна

Встреча президента России Владимир Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что диалог с руководством Ирана продолжается.

10 марта Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор. Иранский лидер поблагодарил главу РФ за позицию в поддержку Исламской Республики на фоне военной кампании США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

