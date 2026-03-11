На заводе Aurus начали сборку прототипов обновленного седана Senat

На заводе Aurus в Елабуге началась сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом «Российской газете» сообщили в компании Aurus.

В компании рассказали, что инженеры и технологи сейчас отрабатывают процессы обновленных технологических операций. Впереди, как уточнили представители бренда, запланированы испытания, многоэтапный технический контроль, а также добавление в каталог автомобильных красок новых лимитированных оттенков.

Кроме того, планируется модернизация ряда производственных процессов. Улучшение технологических операций пройдет и на площадке индустриального партнера — заводе «Соллерс». Там в специальных цехах выполняют сварку и покраску кузовов, а также шлифовку и высокоточную полировку деталей до зеркального блеска.

Представитель компании также отметил, что автомобили люкс-сегмента по своей природе являются эксклюзивным продуктом. По его словам, ограниченный выпуск в сочетании с высоким уровнем исполнения является осознанной стратегией, которая соответствует международным стандартам.

В компании добавили, что мировая история знает лишь несколько примеров становления люксовых автомобильных брендов, и каждый из них развивался на протяжении десятилетий. По словам представителей Aurus, первый российский автомобиль класса люкс прошел путь от начала разработки до серийного производства. В дальнейшем компания планирует продолжать развитие бренда и стремиться к укреплению технологического суверенитета России и автомобильной отрасли страны.

Ранее в России представили новый автобренд Tenet Plus, разработанный компаниями «АГР Холдинг» и Defetoo.