Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Разумовская рассказала о девизе фильма «К себе нежно», который стоит взять на вооружение

Актриса Разумовская призналась, что изменилась после фильма «К себе нежно»
Кинопоиск

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, актриса Карина Разумовская призналась, что исполнение главной роли в фильме «К себе нежно» заставило ее измениться. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере картины.

По ее словам, она взяла на вооружение девиз, который в процессе фильма усвоила ее героиня. Актриса отметила, что он помог ей разрешить себе больше.

«Несмотря на нашу расхожесть с этой героиней, конечно, я в конце фильма задумалась — а я-то себе позволяю? А могу, пожалуй, позволить чуть-чуть побольше, решила я, и действительно так и действую», — заявила Разумовская.

В пресс-службе Кинопоиска до этого рассказали «Газете.Ru», что Карина Разумовская исполнила главную роль в экранизации книги-бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно». Она наиболее известна по ролям в проектах «Трасса», «Мажор», «Адъютанты любви» и «Обратная сторона Луны». Артистка сыграла отоларинголога-хирурга Надю, которая к 40 годам понимает, что ничего не знает о себе. Она находится в разводе и воспитывает дочь Оливию. По сюжету, в жизни героини возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

Ранее Разумовская призналась, что живет с неуверенностью в себе.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!