Пьяный водитель на Камчатке избил полицейского в служебной машине

На Камчатке возбудили дело о нападении на полицейского, пьяный мужчина дважды ударил инспектора, который составлял на него протокол. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта на 304 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Его пригласили в патрульную машину для составления протокола за управление в состоянии опьянения.

Задержанный дважды ударил инспектора, возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Благовещенске дебошир избил полицейского за отказ брать взятку. Пьяный дебошир нарушал общественный порядок — его задержали. Мужчина захотел избежать административной ответственности и положил на стол инспектору 5 тысяч рублей. Однако правоохранитель отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа. Тогда нарушитель ударил стража порядка.

Ранее россиянин избил битой обидчика и напал на полицейского.