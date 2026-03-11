Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный водитель на Камчатке избил полицейского в служебной машине

На Камчатке пьяный водитель избил полицейского в служебной машине
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Камчатке возбудили дело о нападении на полицейского, пьяный мужчина дважды ударил инспектора, который составлял на него протокол. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта на 304 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Его пригласили в патрульную машину для составления протокола за управление в состоянии опьянения.

Задержанный дважды ударил инспектора, возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Благовещенске дебошир избил полицейского за отказ брать взятку. Пьяный дебошир нарушал общественный порядок — его задержали. Мужчина захотел избежать административной ответственности и положил на стол инспектору 5 тысяч рублей. Однако правоохранитель отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа. Тогда нарушитель ударил стража порядка.

Ранее россиянин избил битой обидчика и напал на полицейского.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!