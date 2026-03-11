Чемпион России и его сестра заплатят Плющенко из-за ухода к Тутберидзе

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София урегулируют вопрос контрактных отношений с академией Евгения Плющенко в досудебном порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсмены имели действующие контракты с академией, и для того, чтобы закрыть вопрос досудебном порядке, родители Сарновских выплатят неустойку.

Об уходе Сарновских стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетах с благодарностями.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее появилась информация, что Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Ириной Костылевой.