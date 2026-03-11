В МИД РФ рассказали о месте русского языка в интернете

Рксский язык занимает второе место по распространенности в интернете и соцсетях после английского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.

«Это один из самых распространенных языков в мире, в том числе в цифровом пространстве, где он занимает второе место после английского по числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях», — сказал он.

