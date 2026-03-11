В Кремле заявили об упадке частных медиа в России

Частные медиа в РФ находятся в упадке, перед страной стоит задача по созданию условий для их развития. Об этом на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, у нас частные медиа находятся в упадке. Их количество стремительно сокращается», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в России в настоящее время функционируют только государственные и квази-государственные медиа, поэтому перед властями стоит большая задача по созданию условий, необходимых для развития частных СМИ.

Песков также подчеркнул, что без развития частных медиа и без повышения уровня зарплат сфера журналистики будет терять кадры.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее озвучил идею создания программы «Земский журналист», чтобы районные газеты продолжали работать. Соловьев также подчеркнул, что молодые люди не хотят устраиваться в подобные СМИ из-за маленьких зарплат. По мнению главы СЖР, инициатива поможет «закрепить» молодежь в селах, маленьких городах, в районах, а также даст возможность покупки жилья, что поспособствует притоку новых кадров в маленькие населенные пункты.

Ранее Путин заявил об оружии «межконтинентальной дальности», которое есть у российских СМИ.