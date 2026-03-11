Размер шрифта
Немцы отказались фотографироваться с российской чемпионкой Паралимпиады

Немцы не стали фотографироваться вместе с чемпионкой Паралимпиады Багиян
Sarah Meyssonnier/Reuters

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян во время награждения на зимних Паралимпийских играх. Об этом пишет ARD.

Во время исполнения гимна России представители Германии отвернулись и не снимали гимн, а позднее на общем фото держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего Сергея Синякина и отказались от совместного селфи.

«По-человечески я очень рада за этих людей. Может быть, это очень приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Очень жаль, что политика все это затмевает. Политически это просто неприемлемо», — заявила Кацмайер.

Багиян завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро в активе у немки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала Кацмайер (+9,2 секунды).

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года.

Ранее Владимир Путин отправил поздравления победившим на зимних Паралимпийских играх россиянкам.

 
