Политика

В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Песков: РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликта на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна президенту США Дональду Трампу за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем эти усилия, мы признательны за них», — отметил Песков.

10 марта Песков говорил, что США не ставили России условий о прекращении огня перед продолжением переговоров.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Ушаков добавил, что Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил успешное продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

8 марта Песков заявил, что российская сторона принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. По его словам, диалог входит в интересы РФ.

Ранее Трамп призвал Зеленского «взяться за дело».

 
