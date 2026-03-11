Размер шрифта
Европейцы начали скупать дешевый бензин в Калининграде

Поляки и немцы начали закупать бензин в Калининградской области из-за роста цен
Global Look Press

Жители стран Европы начали массово ездить в Калининградскую область, чтобы закупать бензин, цены на который выросли в Евросоюзе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, «бензиновые поездки» в российский регион стали вновь популярны у европейцев, поскольку цены на бензин в Евросоюзе выросли на 15-20%. Если еще десять дней назад литр бензина АИ-95 в Польше стоил 5,79 злотого (около 123 рублей), то сейчас цена приблизилась к 6,1 злотого (131 рубль). В Германии топливо еще дороже — порядка €2,1 за литр, что эквивалентно примерно 193 рублям.

Для сравнения, в Калининградской области литр 95-го бензина обходится автомобилистам примерно в 68 рублей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, европейцы преимущественно заправляются на АЗС в районе приграничных Мамоново и Багратионовска, где расположены пункты пропуска. В настоящее время на заправках в этих зонах наблюдаются очереди из машин с европейскими номерами.

Отмечается, что в регион направляются граждане как Польши, так и Германии. При этом Польша граничит с Калининградской областью, а жителям ФРГ приходится преодолевать не менее 700 километров до нее.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам нефти и газа из России.

 
