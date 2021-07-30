Цены на автомобили в России вырастут на 1-5%

Стоимость автомобилей в III квартале 2021 года вырастет в среднем на 1-5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дилеров.

Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич прогнозирует, что рост будет колебаться в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели машины. При этом, автомобили с пробегом подорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием. Из-за их дефицита быстрее растет и спрос.

По мнению дилера «Автодом», машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится.

«В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Все зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год», — рассказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Ранее стало известно, что россияне вынуждены покупать поддержанные автомобили из-за дефицита на рынке новых машин.