Тариф «Платона» может быть повышен с февраля

С 1 февраля 2022 года тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам может повыситься на 10 копеек за километр — с текущих 2,34 рублей за километр до 2,44 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Росавтодора.

В сообщении говорится, что фактический размер индексации будет опубликован на сайте Росавтодора с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год. Также в заявлении Федерального дорожного агентства уточняется, что такой формат индексации производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом и грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

На данный момент в «Платоне» зарегистрировано более 1,512 млн грузовиков массой более 12 тонн, которые принадлежат более чем 658 тысячам компаний.

Ранее стало известно, что иностранные грузовики и автобусы с неоплаченными штрафами не будут выпускать из России до уплаты задолженностей.