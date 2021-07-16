Движение транспорта на месте ДТП с грузовиком на 58-м км МКАД восстановлено

Движение транспорта на месте ДТП с грузовиком на 58 километре МКАД частично восстановлено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение запущено по двум левым полосам», — указано в сообщении.

Чуть позже стало известно, что движение транспорта осуществляется по 3-й, 4-й и 5-й полосам движения.

Ранее грузовик перевернулся на 58 километре МКАД, полностью перекрыв движение по внешней стороне кольцевой дороги.

До этого в четверг, 15 июля, военный грузовик перевернулся в центре Москвы.

Инцидент произошел на Малой Сухаревской площади, около дома 12. Один из «КамАЗов», двигавшихся в составе военной колонны, перевернулся и упал на встречную полосу. Из-за аварии оказались перекрыты четыре полосы из пяти, инспекторы ГАИ, прибывшие на место происшествия сообщили, что водитель не смог справиться с управлением.

В результате ДТП никто не пострадал.