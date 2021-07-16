Грузовик перевернулся на 58 км МКАД, движение перекрыто

Грузовик перевернулся на 58 километре МКАД, на западе Москвы в районе Крылатское, движение перекрыто, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 58 км МКАД (в районе съезда на Молодогвардейскую улицу) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП перекрыто по всем полосам. Проезд осуществляется по обочине», — написали в сообщении.

Ранее в четверг, 15 июля, военный грузовик перевернулся в центре Москвы.

Инцидент произошел на Малой Сухаревской площади, около дома 12. Один из «КамАЗов», двигавшихся в составе военной колонны, перевернулся и упал на встречную полосу. Из-за аварии оказались перекрыты четыре полосы из пяти, инспекторы ГАИ, прибывшие на место происшествия сообщили, что водитель не смог справиться с управлением.

В результате ДТП никто не пострадал.