Видео: военный грузовик перевернулся в центре Москвы

На Садовом кольце в Москве перевернулся грузовик, который ехал в составе военной колонны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Малой Сухаревской площади, около дома 12.

Как рассказал источник, недалеко от здания перевернулся один из военных «КамАЗов», которые шли в колонне.

По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.

В Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что из-за аварии оказались перекрыты четыре полосы из пяти. На опубликованном видео можно увидеть, как грузовик заносит на повороте, после чего он опрокидывается.

Как уточнили в Telegram-канале ГАИ Москвы, что ДТП случилось в 20.45, водитель не смог справиться с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.