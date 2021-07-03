Спорткар Ferrari сгорел на западе Москвы

Cпорткар Ferrari сгорел на Кутузовском проспекте в столичном районе Дорогомилово. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах.

В результате происшествия никто не пострадал.

«На Кутузовском проспекте в районе дома 17 сгорел спорткар Ferrari. Площадь пожара составила 7 кв. м», — уточнили в городском главке.

В ГУ МЧС России по Москве добавили, что возгорание было ликвидировано в 22.09. Причина происшествия сейчас устанавливается, на место прибыли оперативные ведомства.

Между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей) временно ограничивали движение, позднее его восстановили, следует из сообщения департамента транспорта в Telegram-канале.

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