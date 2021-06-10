В Ространснадзоре уточнили число пострадавших в аварии с автобусом в Свердловской области

Число пострадавших в аварии с участием служебного автобуса в закрытом городе Лесной в Свердловской области составило 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ространснадзор.

В результате ДТП погибли шесть человек, заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Установлено, что в аварии с автобусом погибли шесть человек. В 7.20 по местному времени служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В связи с аварией начато расследование, изымаются предметы и документы. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уже установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, расследование аварии продолжается.